اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف يتابع توافر الأدوية بمستشفى الواسطى

الأحد، 07 يونيو 2020 06:28 م
نائب محافظ بنى سويف يتابع توافر الأدوية بمستشفى الواسطى نائب المحافظ خلال جولته
بنى سويف - أيمن لطفى

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تابع بلال حبش نائب محافظ بنى سويف فى جولة ميدانية بمركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة، اليوم الأحد، تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المرافق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار بيان إلى أن زيارة بلال حبش لمركز ومدينة الواسطى تأتى تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى، حيث تفقد الأقسام الطبية بالمستشفى المركزى وشملت الاستقبال والغسيل الكلوى ومخزن الأدوية والمعمل والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن الاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية والتمريض، وذلك بجانب تفقده  لسير العمل الوحدة الصحية بقرية اطواب.

كما تفقد نائب المحافظ موقف السيارات بالمدينة، لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، حيث أشار إلى توجيهات المحافظ بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى المصالح الحكومية والأماكن العامة باعتبارها من الضروريات فى الوقت الحالى، والتى لن يُسمح بالتهاون فيها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن تجنب عقوبة مخالفة ارتدائها تنفيذا لقرارات الحكومة فى هذا الشأن.

واستكمل نائب المحافظ جولته بزيارة بعض المنشآت الحكومية التى تؤدى خدمات جماهيرية، حيث تفقد مكتب البريد وماكينات الصراف الآلى، مشدداً على أهمية التزام العاملين والمترددين بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعى وتنظيم عملية الدخول والخروج، تجنباً لأى تكدس أو زحام أثناء تلقى تلك الخدمات الجماهيرية التى تشهد إقبالاً من المواطنين.

واختتم نائب المحافظ جولته بزيارة مبنى ديوان عام  الوحدة المحلية لمتابعة سير منظومة العمل بالوحدة، والتأكد من التزام العاملين المتواجدين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وأعمال النظافة والتعقيم لأقسام وإدارات الوحدة المحلية.


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