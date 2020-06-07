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بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه

نائب محافظ الغربية: انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين

الأحد، 07 يونيو 2020 08:05 م
نائب محافظ الغربية: انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين نائب محافظ الغربية خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء
الغربية مصطفى عادل

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كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، في بيان له اليوم، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة.

وتفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بمدينة سمنود، حيث وجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

يذكر أن العائلة المقدسة قد مكثت فى مدينة سمنود بموقع كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب لمدة 17 يوما وهى ضمن مسار العائلة المقدسة، كما تعد الكنيسة مزار سياحى يتوافد عليه الزوار من جميع دول العالم .

من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له علي استمرار أعمال المتابعة اليومية لمستشفيات العزل بالغربية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتحقيق الانضباط الإداري داخل المستشفيات وتقديم الخدمات العلاجية للمرضي.

وفي ذات السياق، أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعضو اللجنة العليا للمتابعة، زيارة تفقدية اليوم لمستشفي صدر طنطا، رافقه خلالها اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية.


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