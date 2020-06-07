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نائب محافظ الغربية: افتتاح سوق طلعت حرب المطور للباعة الجائلين بالمحلة الأسبوع القادم

الأحد، 07 يونيو 2020 09:28 م
نائب محافظ الغربية: افتتاح سوق طلعت حرب المطور للباعة الجائلين بالمحلة الأسبوع القادم سوق طلعت حرب المطور
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن افتتاح سوق طلعت حرب المطور الأسبوع القادم، والذي يعد الأول من نوعه للباعة الجائلين بالمحلة الكبرى .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع البحر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح د. عطا، انه جاري الانتهاء من تجهيز جميع الباكيات بسوق طلعت حرب استعدادا لنقل الباعة الجائلين حول السوق داخل الباكيات المخصصة لهم الأسبوع القادم.

من ناحية أخرى ترأس الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا لمناقشة أعمال رصف طريق 678  من كوبرى دفره حتى طريق طنطا شبين الكوم.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن هذا الطريق أحد أهم الطرق الحيوية، حيث يرتبط بعدة تجمعات سكنية ومصنع تدوير القمامة الرئيس الخاص بمدينة طنطا.

وأضاف د. عطا، أن الاجتماع جاء للتنسيق بين هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق، حيث يوجد بالطريق الآن أعمال تنفيذ خط صرف صحى بطول 400م، مؤكدا علي الانتهاء من أعمال الصرف خلال 15 يوم بدلاً من شهر  وتسليم الموقع للبدء في أعمال الرصف.


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