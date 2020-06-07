اليوم السابع
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نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة ويحيل طاقم النظافة والتعقيم للتحقيق.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 02:43 م
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة ويحيل طاقم النظافة والتعقيم للتحقيق.. صور نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى ويحيل طاقم النظافة والتعقيم للتحقيق
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم الأحد، انتظام العمل بمستشفى القرنة المركزي، غرب الاقصر، برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وقرر نائب محافظ الأقصر إحالة الطاقم المسئول عن النظافة والتعقيم بالمستشفى للتحقيق وذلك لتدهور مستوى النظافة والخدمات داخل المستشفى، رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة، كل من رئيس مركز ودينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ووكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وكان قد تفقد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، أمس السبت، العمل داخل مستشفى الحميات المخصصة للعزل بالحبيل بمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجي، ورافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته، اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وكل من وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، ومدير مستشفى الحميات الدكتور محمد الرملى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وتابع قيادات اللجنة اللجنة خلال الجولة، التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (1)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (1)

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (2)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (2)

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (3)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (3)

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (4)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (4)

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (5)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (5)

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (6)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (6)

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (7)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (7)

 

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (8)
نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزى (8)

 


الاقصر

مستشفى القرنة المركزى

جولات نائب محافظ الاقصر

اخبار الاقصر

احالة طاقم النظافة بمستشفى القرنة للتحقيق

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