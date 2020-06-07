اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 08:14 م
ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة مع اتخاذ إجراءات الوقاية ضد كورونا .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3725 طن رمل و7650 طن يوريا و4500 طن فوسفات و4500 طن فول صويا و750 طن علف بنجر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3650 طن حديد و10500 طن خرده و4700 طن قمح و1188 طن زان و1407 طن ابلاكاش و3169 طن أرز و5000 طن فول صويا .  ‎
كما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 755 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال و عنب و فراولة وخوخ و بطيخ ) وخضروات ( خضار مجمد )  وحاصلات زراعية ( برسيم و ثوم و بصل و قرع عسل ) يتم تصديرها إلى كلا من الأردن و الأمارات و هولندا و ألمانيا و سلوفينيا و امريكا و بريطانيا .
وسجلت عدد الحاويات الوارد 152 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2483 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 17621 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107754 طنا .
كما غادر عدد 2274 شاحنة منها 580 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30112 من البضائع العامة .
 

الموانى

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