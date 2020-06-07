اليوم السابع
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موسكو: احتجاجات الولايات المتحدة دليل على ازدواجية معايير واشنطن

الأحد، 07 يونيو 2020 11:56 م
موسكو: احتجاجات الولايات المتحدة دليل على ازدواجية معايير واشنطن أعمال شغب فى الولايات المتحدة.. صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن أفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة، هو العودة إلى نصائحها في حقوق الإنسان، وتطبيقها على أراضيها.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن واشنطن على مدار عقود كانت "تعلم" الدول الأخرى كيف يجب أن تتعامل مع الاحتجاجات، وقامت بتأجيج النزاعات الداخلية.

وأضافت: "وفقا للتعليمات الأمريكية تم تنفيذ الثورات وإسقاط حكومات شرعية. وهذه المطالب تبدو سخيفة الآن على خلفية الوضع الراهن داخل أمريكا، حيث يحاول الحرس الوطني قمع المظاهرات بالقوة باستخدام الوسائل الخاصة والغاز المسيل للدموع".

وأوردت الخارجية مقتطفات من تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين أدانوا تعامل سلطات مختلف الدول مع الاحتجاجات.

وتابعت: "يبدو أن أفضل ما يمكن أن تقوم به واشنطن هو العودة إلى نصائحها بشأن احترام حقوق الإنسان وتطبقها في الولايات المتحدة وتدخل في حوار سلمي ومتحضر مع المحتجين".

يذكر أن المدن الأمريكية تشهد منذ نحو أسبوعين احتجاجات عارمة إثر مقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا، في حادث يتكرر في الولايات المتحدة، ويقع ضحاياه الأمريكيون من أصول إفريقية.


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