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مهارات التفاوض ومكافحة الفساد على طاولة برامج تنمية العاملين بجامعة المنوفية

الأحد، 07 يونيو 2020 10:15 م
مهارات التفاوض ومكافحة الفساد على طاولة برامج تنمية العاملين بجامعة المنوفية مركز الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة
المنوفية - محمود شاكر

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قدم مركز الاستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية عددًا من البرامج الهادفة في تنمية مهارات وقدرات الهيكل الإداري بالجامعة، والتي ناقشت موضوعات هامة في تطوير البنية التحتية للعاملين.

حيث تناولت طاولة البرامج المنعقدة اليوم برنامج الشفافية ومكافحة الفساد والأسباب القانونية والنصوص القانونية واستعراض حالات عملية، حاضر فيها المستشار حسام حامد بهيئة قضايا الدولة.

كما شملت البرامج المهارات الإدارية الحديثة لقادة المستوى الإشرافي والتي ناقشت مهارات التفاوض والعمل الجماعي، حاضر فيها الدكتورة رنا الهلباوي الأستاذ المساعد بكلية الطب.

وتطرقت البرامج إلى ضرورة  الأمن والسلامة وحماية بيئة العمل من حيث مكافحة العدوى في ظل التعامل مع الأوبئة، حاضر فيها الدكتورة إيمان عبد المنعم عضو فريق مكافحة العدوى بمستشفى معهد الكبد.

الفاعليات برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عبد القوي المشرف العام علي مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر  المشرف على إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف علي إدارة الاستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب.


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