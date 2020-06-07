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منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثانية فى العراق

الأحد، 07 يونيو 2020 10:58 ص
منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا ثانية فى العراق فيروس كورونا
كتب ـ مصطفى عنبر

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من موجة كورونا ثانية في العراق، فيما أشارت إلى أن هذه الموجة بدأت بإيران والسعودية والكويت وتركيا. وفقا لموقع السومرية نيوز. وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل، في تصريح لوسائل إعلامية حكومية ان "هناك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض، وقد تستمر الموجات لحين إيجاد لقاح فعال"، موضحا أن "الموجة الثانية من الجائحة بدأت في عدد من الدول المجاورة مثل إيران والسعودية والكويت وتركيا".

 

وأضاف إسماعيل أن "بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الازمة الاقتصادية مما ادى إلى إرتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس"، داعيا إلى "تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد الموجة الثانية للسيطرة على إنتشار الفيروس أو وضع ضوابط صحية صارمة عليه".

 

ولفت إسماعيل إلى أن "المنظمة قلقة جدا من تزايد أرقام عدد الإصابات المسجلة يوميا في بغداد والمحافظات نتيجة عدم تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بشكل صحيح والتشكيك بعدم وجود هذا الوباء"، مشدداً على "ضرورة التطبيق الصارم للحظر أمنيا وصحيا وليس امنيا فقط بمعنى الالتزام بالتعليمات الوقائية التي نشرتها المنظمة ووزارة الصحة في وسائل الإعلام وعزل المناطق التي سجلت إصابات عالية بشكل كامل، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات والحيلولة دون نقل المرض من منطقة إلى أخرى".

 

 


العراق

فيروس كورونا

منطمة لاصحة العالمية

كورونا

كوفيد 19

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