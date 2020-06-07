اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة التحرير الفلسطينية تدين ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها فى القدس

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 م
منظمة التحرير الفلسطينية تدين ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها فى القدس حنان عشراوى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها في القدس، بما في ذلك التصعيد الممنهج لسياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأخير وحرمان شعبنا من حقه الطبيعي والمكفول في حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء شعائره الدينية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت عشراوى في بيان لها اليوم، إلى قرار سلطات الاحتلال بتمديد منع دخول خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للمسجد لمدة 4 أشهر، إضافة إلى صدور أوامر حظر لكل من مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وعضو المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد، والأمين العام لعشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، والقيادي في حركة فتح حمدي دياب، وحرمان خمس سيدات وهنّ: الصحفية سندس عويس، وهنادي حلواني، وخديجة خويص، ورائدة سعيد، ومادلين عيسى من الوصول للمسجد والصلاة فيه.

وشددت على أن سلطات الاحتلال صعّدت من انتهاكاتها لحرية العبادة خلال شهر مارس الماضي، وصدر 24 قرار إبعاد بحق مقدسيين منها 20 قرار إبعاد عن الأقصى، فيما مُنع رفع الأذان في ذات الشهر 54 وقتاً في الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة للمستوطنين المتطرفين على دور العبادة.

وقالت عشراوي: "تعمدت دولة الاحتلال لتأجيج الحرب الدينية ونيران الفتنة والنزاع الطائفي عن طريق استفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين، والاعتداء على حقهم بالوصول إلى أماكنهم المقدسة في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن".

وشددت عشراوي على أن سياسات دولة الاحتلال وإجراءاتها وتشريعاتها تفضح ادعاءها الكاذب بأنها تصون حرية العبادة لجميع الأديان، فمنذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967منعت بشكل ممنهج المواطنين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة المقدسة في القدس.

وأضافت: "إن الدعم المفضوح من قبل الإدارة الأمريكية أسهم بشكل مباشر في إطلاق يد إسرائيل ومنحها الغطاء لمواصلة اعتداءاتها على المقدسات الدينية، بما في ذلك اعترافها غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى المدينة المحتلة".  


منظمه التحرير

التحرير الفلسطينيه

حنان عشراوى

اسرائيل

فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامى" بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

الأحد، 07 يونيو 2020 07:55 م

منحة سويسرية بـ 250 ألف دولار أمريكى لدعم حملة "فلسطين بتناديكم"

الأحد، 07 يونيو 2020 04:49 م

العالم هذا الصباح.. علم فلسطين يرفرف فى قلب دولة الاحتلال.. مظاهرة بتل أبيب ضد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية"حياة الفلسطينين مهمة".. احتجاجات فى برلين ضد الشرطة الأمريكية.. زحام على شواطىء البرازيل رغم كورونا‎

الأحد، 07 يونيو 2020 09:13 ص

علم فلسطين يرفرف فى قلب دولة الاحتلال.. مظاهرة بتل أبيب ضد مشروع ضمّ أجزاء من الضفة

الأحد، 07 يونيو 2020 08:00 ص

فيديو.. رفع علم فلسطين داخل تل أبيب احتجاجا على مخططات الضم

السبت، 06 يونيو 2020 10:52 م

فلسطين: خط 4 يونيو 67 هو الأخطر والفاصل بين السلام والأمن والعدوان

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة