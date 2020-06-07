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مليون مستخدم فى فرنسا لتطبيق "stop covid" بعد أيام من الإطلاق

الأحد، 07 يونيو 2020 01:19 م
مليون مستخدم فى فرنسا لتطبيق "stop covid" بعد أيام من الإطلاق تطبيق خاص بكورونا
كتب : أحمد علوى

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حقق تطبيق ستوب كوفيد الذكى المخصص لتتبع مرضى كورونا من خلال الهواتف الذكية،  اكثر من مليون مستخدم فى فرنسا، بعد أيام فقط من انطلاقه.

وقال وزير الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية سيدريك أو، إن "التطبيق مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والذين يستخدمون وسائل النقل العام ويذهبون إلى الحانات والمطاعم.

وطلبت الحكومة الفرنسية من مواطنيها تنزيل التطبيق لأهميته فى السيطرة على انتشار الوباء.

بدأ الفرنسيون يوم الثلاثاء الماضى، استخدام تطبيق ستوب كوفيد StopCovid، وذلك بعد أسابيع من النقاش حول مدى نجاعة التطبيق وحمايته لخصوصية الأفراد، وسيكون ستوب كوفيد متاحا خاصة بالنسبة للهواتف الذكية وأندرويد  Android ويمكن تحميله عبر الإنترنت.

وقد حرصت السلطات على إرسال رسائل تطمئن المواطنين كما أعطت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الضوء الأخضر للحكومة الفرنسية لتطويرها، قبل أن تصادق الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على إمكانية استخدامه شريطة احترام جملة من المبادئ.

 

 


فرنسا

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ستوب كوفيد

كورونا

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