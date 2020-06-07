اليوم السابع
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مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة فى هجوم مسلح وسط أفغانستان

الأحد، 07 يونيو 2020 11:05 ص
مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة فى هجوم مسلح وسط أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلن مسئولون محليون أفغان اليوم الأحد، أن حركة طالبان، أقدمت على قتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم شيخ قبيلة فى إقليم "وردك " الواقع وسط البلاد، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن محب شريفزاى، المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله ، إن الحادث وقع في منطقة "تشاك " بعد أن أطلقت "طالبان" النار على شيخ القبيلة وزوجته وابنه وحفيده.

من جانبها، نفت "طالبان " تورطها في الحادث .

يشار إلى أن مسؤول أفغانى، أكد الجمعة، أن الغارات الجوية التى استهدفت حركة طالبان فى هجمات استباقية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 مسلحا في ضواحي إقليم فرح الغربى الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم شرطة فرح محب الله محب- وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- إن طالبان كانت تخطط لاقتحام نقاط تفتيش أمنية في المنطقة.
وأضاف أن الغارات الجوية، بناء على تقارير المخابرات، استهدفت عناصر من الحركة حوالى الساعة الواحدة صباحًا الليلة الماضية وأسفرت عن مقتل 16 مسلحا وإصابة خمسة آخرون.


وأفاد بأنه من بين القتلى قاري الزرقاوى وهو قائد محلي لطالبان.

 


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هجوم فى افغانستان

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