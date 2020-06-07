مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة فى هجوم مسلح وسط أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون محليون أفغان اليوم الأحد، أن حركة طالبان، أقدمت على قتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم شيخ قبيلة فى إقليم "وردك " الواقع وسط البلاد، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن محب شريفزاى، المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله ، إن الحادث وقع في منطقة "تشاك " بعد أن أطلقت "طالبان" النار على شيخ القبيلة وزوجته وابنه وحفيده.

من جانبها، نفت "طالبان " تورطها في الحادث .

يشار إلى أن مسؤول أفغانى، أكد الجمعة، أن الغارات الجوية التى استهدفت حركة طالبان فى هجمات استباقية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 مسلحا في ضواحي إقليم فرح الغربى الليلة الماضية.