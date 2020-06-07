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مقتل عناصر حوثية بانفجار عبوة حاولت الميليشيات زرعها جنوب الحديدة

الأحد، 07 يونيو 2020 02:27 م
مقتل عناصر حوثية بانفجار عبوة حاولت الميليشيات زرعها جنوب الحديدة ميليشيا الحوثى
كتب سمير حسنى

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قتل عدد من العناصر الحوثية بانفجار عبوة حاولت الميليشيات زرعها جنوب الحديدة، جاء ذلك نقلا عن العربية، وأمس، ناشد أهالى الأسرى والمختطفين فى سجون الحوثيين المبعوث الأممى إلى اليمن والمجتمع الدولى بالإفراج الفورى عن أبنائهم فى ظل تفشى وباء كورونا المستجد.

وطالبت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ورابطة أمهات المختطفين ولجنة أهالى الأسرى والمختطفين - فى بيان مشترك أوردته قناة (العربية) الإخبارية - بتدخل عاجل لسرعة إنقاذ آلاف المختطفين فى سجون ميليشيات الحوثى فى ظل تفشى وباء كورونا الذى اجتاح السجون على مرأى ومسمع من قيادة الميليشيات.

 


وأضاف البيان "تابعنا بقلق شديد وأسف بالغ تفشى وباء كورونا المستجد فى سجون الميليشيات الحوثية، التى تكتظ بالعشرات من الأسرى والمختطفين بل بالمئات أحيانا فى ظروف صحية صعبة بالغة التعقيد".

 


وأشار البيان إلى الأوضاع المزرية فى السجون الحوثية، حيث يحتجز الأسرى والمختطفون منذ سنوات فى أماكن تفتقد لأدنى مقومات العيش، والمعاملة السيئة والتعذيب ضاعفت من تفشى الفيروس "بصورة مفزعة"، محملا ميليشيات الحوثى مسؤولية سلامة المختطفين فى سجونها، مطالبا بضرورة الإفراج عن المختطفين


ودعا البيان لطرح ملف الأسرى على طاولات الأمم المتحدة ورفعه لمبعوثها الخاص مارتين جريفيث ولإيلائه الأهمية الأولى فى مفاوضات السلام القادمة.


ميليشيا الحوثى

الحوثيين

اليمن

اخبار اليمن

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