مقتل صاحب سوبر ماركت على يد عاطلين بقرية فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، اليوم، جهودهم لضبط المتهمان بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون دائرة المركز، بسبب خلافات بين المجني عليه وعم أحد المتهمين.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" " عادل ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام،وتبين قيام كل من عاطلين أحدهما يدعي" سوستة" 20 سنة والثاني " وليد" 35 سنة عامل بالتعدي علي المجني عليه أثناء تواجد بمحله وإصابته بسلاح أبيض أودي بحياته ولاذا الجناة بالفرار.

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة في شهر رمضان الماضي بين المجني عليه وعم أحد المتهم الثاني، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الإنتقام من المجني عليه وتسلل إليه في ساعات متأخرة أمس وتعدي عليه بمساعدة المتهم الأول،وسادت حالة من الحزن الشديد بين شباب القرية، مطالبين سرعة ضبط المتهمان وشن حملة بالقرية لتنفيذ الأحكام

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت منذ أيام ، من السيطرة علي الأوضاع بقرية تليجا التابعة لمركز كفر صقر، وتم إخراج الأهالي من المسكن قبل إشعال النيران به وتم السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل أسرة المتهم بالقتل، وتم القبض علي المتهم في واقعة القتل وجاري ضبط متهم أخر مشترك معه،وتم إخطار نيابة كفر صقر بإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة أمس، بين عائلتي " م " وال ع" بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفي داخل المستشفي،بعد علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة أبنهم توجه عدد من أبناء العائلة إلي منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران في المنزل، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي النيران التي نشبت بمنزل المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة علي الأوضاع بالقرية، وتم ضبط المتهم في واقعة القتل وجاري ضبط متهم أخر مشترك معه، وتم البقاء علي قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.