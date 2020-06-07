مقتل شاب بالعامرية غرب الإسكندرية استدرجه زميله لسرقة 400 جنيه

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت منطقة الثروة السمكية بالعامرية غرب الإسكندرية ، جريمة قتل لشاب يبلغ من العمر 16 عاما ، بعد أن اختفى فور انصرافه من عمله ، تم تشكيل فريق بحث جنائى من مباحث أول العامرية ، وتبين أن أحد أصدقاء الشاب استدرجه وقتله لوجود خلافات بينما ولسرقة مبلغ مالى منه 400 جنيه وهاتفه المحمول .

البداية عندما تلقى قسم أول العامرية غرب الإسكندرية بلاغاً يفيد بغياب شاب يدعى " بشير مسعود مطراوى " يبلغ من العمر 16 عام ، وعدم عودته من عمله فى أحد المصانع غرب الإسكندرية ، وهو غير معتاد على ذلك ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من مباحث قسم العامرية أول .

وبالتحريات تبين أن المجنى عليه كان متواجد مع أحد أصدقاءه يدعى هشام ، وتم إصدار قرار من النيابة بضبطه وإحضاره تبين أنه قام باستدراج المجنى عليه أسفل كوبرى الثروة السمكية وقتله ، وإخفاء جثته وسط البوص وسرقة متعلقاته ، تم تحرير محضر رقم 4458 لسنة 2020 إدارى أول العامرية وتحويلها للنيابة .