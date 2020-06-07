اليوم السابع
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معاينة حريق شقة الظاهر: الضحية توفت باسفسيكا الاختناق

الأحد، 07 يونيو 2020 03:34 م
معاينة حريق شقة الظاهر: الضحية توفت باسفسيكا الاختناق حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشف معاينة نيابة الظاهر، لشقة سكنية نشب بها حريق وأسفر عن وفاة ربة منزل أن الوحدة محل الحادث تقع بالطابق الثالث والنيران التهمت الأثاث وجميع ما بها من أجهزة، وتبين أن الحريق أسفر عن تهشم الغرف بالكامل وحرق محتويات الأثاث.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفية أنها لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بحروق شديدة باسفسيكا الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الدخان الكثيف.

كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في إحدى العقارات في الظاهر ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. تم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق مما أسفر عن مصرع ربة منزل تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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