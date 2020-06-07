اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مظاهرة ضد الرئيس البرازيلى فى شوارع برازيليا.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 04:53 م
مظاهرة ضد الرئيس البرازيلى فى شوارع برازيليا.. صور مظاهرة فى برازيليا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرج برازيليون، فى مظاهرة ضد الرئيس البرازيلى يير بولسونارو، وذلك فى شوارع برازيليا لرفض العنصرية ودعم الديمقراطية، واتهمت السلطات الصحية المحلية فى البرازيل، حكومة الرئيس جاير بـ"إخفاء" الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، بعدما شكّك مسؤول في وزارة الصحة بالحصيلة الرسمية.

2020-06-07T142656Z_1785446329_RC2E4H9JJ2BV_RTRMADP_3_BRAZIL-POLITICS
 
2020-06-07T142657Z_674440517_RC2E4H96MDY4_RTRMADP_3_BRAZIL-POLITICS

وحسب موقع فرانس 24 ، أكد المجلس الوطني لوزراء الصحة الذي يضمّ كل السلطات المحلية أن "المحاولة الاستبدادية وغير المتعاطفة وغير الأخلاقية بإخفاء وفيات كوفيد-19، لن تزدهر".

مظاهرة ضد الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو فى برازيليا
 
2020-06-07T142710Z_1180819040_RC2E4H9FUKE1_RTRMADP_3_BRAZIL-POLITICS

وتوقفت وزارة الصحة عن إعلان حصيلة الوفيات الإجمالية في البرازيل، ولم تعد تنشر إلا عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وتم إغلاق الموقع الإلكتروني الذي ينشر الحصاءات الرسمية ثم أُعيد تفعيله .

متظاهرون لدعم الديمقراطية فى البرازيل

البرازيل

برازيليا

الرئيس البرازيلى

مظاهره

مظاهرات البرازيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السلطات الصحية بالبرازيل تتهم حكومة جاير بولسونارو بإخفاء عدد وفيات كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 01:03 م

العالم هذا الصباح.. علم فلسطين يرفرف فى قلب دولة الاحتلال.. مظاهرة بتل أبيب ضد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية"حياة الفلسطينين مهمة".. احتجاجات فى برلين ضد الشرطة الأمريكية.. زحام على شواطىء البرازيل رغم كورونا‎

الأحد، 07 يونيو 2020 09:13 ص

زحام على شواطئ البرازيل رغم استمرار انتشار كورونا‎

الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 ص

البرازيل تسجل 1005 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة