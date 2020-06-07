مظاهرة ضد الرئيس البرازيلى فى شوارع برازيليا.. صور

رويترز

خرج برازيليون، فى مظاهرة ضد الرئيس البرازيلى يير بولسونارو، وذلك فى شوارع برازيليا لرفض العنصرية ودعم الديمقراطية، واتهمت السلطات الصحية المحلية فى البرازيل، حكومة الرئيس جاير بـ"إخفاء" الوفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ، بعدما شكّك مسؤول في وزارة الصحة بالحصيلة الرسمية.

وحسب موقع فرانس 24 ، أكد المجلس الوطني لوزراء الصحة الذي يضمّ كل السلطات المحلية أن "المحاولة الاستبدادية وغير المتعاطفة وغير الأخلاقية بإخفاء وفيات كوفيد-19، لن تزدهر".

وتوقفت وزارة الصحة عن إعلان حصيلة الوفيات الإجمالية في البرازيل، ولم تعد تنشر إلا عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وتم إغلاق الموقع الإلكتروني الذي ينشر الحصاءات الرسمية ثم أُعيد تفعيله .