مطار القاهرة يستقبل 627 مصريا عالقا بالسعودية على متن 3 رحلات

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، 3 رحلات طيران استثنائية قادمين من المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 627 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى إن الرحلة الأولى رقم 3826 التابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، قد وصلت وعلى متنها 165 مصريا عائدين من جدة، بينما وصل على متن الرحلة الثانية، التابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3056 قد وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 297 مصريا قادمين من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

كما وصلت رحلة شركة إير كايرو رقم SM2462 والتابعة لوزارة الطيران وعلى متنها 165 عالقا من المصريين هناك.

وأجرى أطباء الحجر الصحى بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، فحصوات طبية على جميع الركاب العائدين من الخارج على متن الرحلتين داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحى الإجبارى بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج قضاء مدة العزل 14 يوما فى منازلهم.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.