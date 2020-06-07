اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يستقبل 627 مصريا عالقا بالسعودية على متن 3 رحلات

الأحد، 07 يونيو 2020 09:27 م
مطار القاهرة يستقبل 627 مصريا عالقا بالسعودية على متن 3 رحلات مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، 3 رحلات طيران استثنائية قادمين من المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 627 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى إن الرحلة الأولى رقم 3826 التابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، قد وصلت وعلى متنها 165 مصريا عائدين من جدة، بينما وصل على متن الرحلة الثانية، التابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3056 قد وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 297 مصريا قادمين من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
 
كما وصلت رحلة شركة إير كايرو رقم SM2462 والتابعة لوزارة الطيران وعلى متنها 165 عالقا من المصريين هناك.
 
وأجرى أطباء الحجر الصحى بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، فحصوات طبية على جميع الركاب العائدين من الخارج على متن الرحلتين داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحى الإجبارى بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج قضاء مدة العزل 14 يوما فى منازلهم.
 
كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة

عودة عالقين

رحلات إستثنائية

المصريين بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة