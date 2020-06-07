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مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء اللهو بطائرة ورقية فى زفتى بالغربية

الأحد، 07 يونيو 2020 11:48 ص
مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء اللهو بطائرة ورقية فى زفتى بالغربية طائرة ورقية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى طفل في العقد الاول من عمرة مصرعه اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء وذلك أثناء اللهو بالطائرة الورقية بعزبة مشرف التابعة لمركز زفتي التابعة لمحافظة الغربية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة مشرف التابعة لمركز ومدينة زفتي بمصرع طفل يدعي " صبري ج ص م "  يبلغ من العمر 10 سنة ، صعقا بالكهرباء ، وذلك أثناء اللهو بالطائرة الورقية واشتباكها باسلاك كهرباء الضغط العالي ، مما أدى إلى وفاته في الحال ، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى زفتي العام ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وكان أهالى قرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، عثروا على جثة سائق توك توك داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة لكسر باب الشقه للوقوف على ملابسات الحادث.
 
تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحه كريهه من داخل شقة سائق توك توك بقرية نهطاي، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ تحت إشراف العقيد احمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه والمقدم أحمد الصباحى وكيل فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه، وتبين ان المتوفى يعمل سائق توك توك غير متزوج ويعيش بمفرده وتبين ان وفاته طبيعيه ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاه، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
 
من ناحية آخرى، عثر مواطن مقيم منطقة البسينة ثان المحلة بمحافظة الغربية، على طلفة رضيعة ترتدى ملابسها كاملة ملقاه بمدخل أحد العمارات السكنية بجوارها عبوه لبن صناعي.
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله، بورود إشارة لشرطة النجدة ، بعثور مواطن على طفلة رضيعه بمدخل عماره سكنيه،  وبالفحص تبين أنها ترتدى ملابسها كامله، وبجوارها عبوة لبن صناعي.
 
انتقلت دورية أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل  الطفلة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها واخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 


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