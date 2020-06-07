مصرع سيدة فى اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الظاهر

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الظاهر، حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل جثة السيدة المتوفية لمشرحة المستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى العقارات فى الظاهر ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.