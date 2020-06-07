مصرع سائق إثر تصادم سيارة نقل بطوخ

القليوبية - نيفين طه

لقى سائق مصرعه ، إثر تصادم سيارة ربع نقل به ، أثناء عبوره الطريق أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، تم نقل الجثة للمستشفى وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة ، وبأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها ، بالتصريح بدفن الجثة ، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوفاه سائق مقيم مدينة الجيزة ، اثناء الصورة الطريق أمام مدينة طوخ ،اثر تصادم سيارة ربع نقل به ،وتم نقل نقل الجثة للمستشفى وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة وبأشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بالتصريح بدفن الجثة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها

وفى سياق آخر شاب مصرعه فى حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعى بنها- القاهرة، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية فى اتجاه القاهرة، مما أدى إلى حدوث شلل مرورى بالطريق الزراعى، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بمصرع "ح. س. ح"، " 28 سنة"، فى حادث تصادم سيارة على الطريق الزراعى بنها- القاهرة أمام مدينة طوخ

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجرى تسيير الحركة المرورية لعدم تعطل حركة السيارات والمسافرين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.