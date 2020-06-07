مصادر: تعقيم مبنى ديوان محافظة الجيزة بعد إصابة 2 من الموظفين بكورونا

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، ظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا بديوان عام محافظة الجيزة، وهو ما جعل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، باتخاذ قرار بغلق الإدارات التي ظهر بها إصابات وتعقيم الطابق وتعقيم الديوان بالكامل لمواجهة خطر زيادة إصابات كورونا .

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن حالتى الإصابة بإدارة المعاشات وإدارة الأرشيف، بالإضافة إلى حالة إصابة منذ فترة بمكتب نائب المحافظ لشئون المرأة والمجتمع، وتم شفاءها ، ووجه المحافظ بإعطاء أجازات مفتوحه للمخالطين للحالات المشتبه في إصابتها وظهور أعراض عليها والزامهم بالعزل المنزلى حتى ظهور أعراض أو إجراء تحاليل لهم .

وقالت المصادر إن حى الهرم ظهرت فيه حالات إصابة لعدد من الموظفين، وهو ما استدعى اتخاذ عدة إجراءات للوقاية ومنع زيادة الإصابات وعزل المشتبه في إصابتهم بمنازلهم وكذلك المخالطين .

وفى السياق نفذت محافظة الجيزة حملة تعقيم مكبرة لديوان عام محافظة الجيزة بالكامل لمواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا، والسيطرة عليه، مع إلزام كافة العاملين بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية .

كان أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة او الوحدات والمراكز الصحية وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حاله، مشيرا إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة بأجمالي 72 فريق من القائمين علي التوزيع من أطباء وصيدلي ورائدة وممرضه ومراقب .