اليوم السابع
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مشاهد صادمة لتجمع المواطنين فى إسطنبول بعد تخفيف إجراءات فيروس كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 04:42 م
مشاهد صادمة لتجمع المواطنين فى إسطنبول بعد تخفيف إجراءات فيروس كورونا تجمع مواطنين بمنطقة موضة باسطنبول
كتب مصطفى عنبر

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شهدت مدينة إسطنبول التركية، وعلى ساحل منطقة موضه تحديداً ، زحاماً غير مسبوق من المواطنين عقب تخفيف إجراءات وتدابير فيروس كورونا فى تركيا.

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وفيما يتعلق بالموضوع قال رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال بكلية الطب بجامعة هاجى تابا الدكتور قال محمد جيهان، "هذه ليست نكتة، سوف يكون هناك نتيجة لكل تواصل بدون مسافة إجتماعية، وكمامة".

 

جاءت هذه التعليقات من الدكتور محمد جيهان قال رئيس قسم الأمراض المعدية للأطفال بكلية الطب بجامعة هاجى تابا فى مداخلة على قناة سى ان ان تركي، معلقاً على المشاهد التى انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعى لزحام المواطنين على ساحل منطقة موضه بإسطنبول.

 

 


تركيا

اسطنبول

فيروس كورونا

كورونا

اجراءات كورونا

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