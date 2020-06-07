اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 05:58 م
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مشاجرة بين شخصين في المنصورة بسبب خلافات الجيرة

الأحد، 07 يونيو 2020 05:55 م
مشاجرة بين شخصين في المنصورة بسبب خلافات الجيرة مقبوض عليه ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وقعت مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة في المنصورة، وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" مقطع فيديو لسيدة تضررت فيه من تعدى أحد الأشخاص على ابنها.

وبالفحص تبين تحرير محضر ادارى بقسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بشأن وقوع مشاجرة بين ثلاثة أشخاص أحد أطرافها "السيدة المُشار إليها بالفيديو وابنها"، والطرف الثانى "أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم"، تعدى فيها الأخير على ابن السيدة "بدون إصابات" بسبب خلافات الجيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 


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