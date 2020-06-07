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مستشفيات بنها الجامعية تعلن وفاة أستاذ بكلية الطب متأثرًا بفيروس كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 02:38 ص
مستشفيات بنها الجامعية تعلن وفاة أستاذ بكلية الطب متأثرًا بفيروس كورونا الدكتور محمود الفولى الطبيب المتوفي
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وفاة الدكتور محمود الفولى الأستاذ بقسم الفارما كولوجي بكلية الطب البشري ببنها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقدم الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التعازي لأسرة الأستاذ الراحل، فيما أعرب أساتذة القسم عن حزنهم لوفاة زميلهم محتسبينه من الشهداء بعد معاناته مع فيروس كورونا.

ومن ناحيته أوضح الدكتور عمرو الدخاخني مدير الشئون العلاجية بالمستشفى الجامعي ببنها، أن الراحل يعمل أستاذًا بالكلية وليس ضمن الفرق الطبية العاملة بالمستشفى وأنه تم نقله للمستشفى مصابًا بالفيروس بعد أن ظهرت عليه الأعراض وجرى حجزه في قسم العزل الخاص بأعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بالمستشفى حتى وافته المنية موجهًا العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

فيما قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تخصيص أحد مباني المدينة الجامعية بكفر سعد كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال "السعيد" فى بيان له ، إن تجهيز مبنى المدينة الجامعية كمستشفى عزل يأتي فى ضوء المذكرة المقدمة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بجامعة بنها والمستشفيات وضمن الخطط البديلة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة، أنه كلف الإدارة العامة للمدن الجامعية بالتعاون مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسرعة استكمال التجهيزات المطلوبة بهذا الشأن، والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعى.


اخبار القليوبية

جامعة بنها

مستشفيات بنها الجامعية

وفاة طبيب بفيروس كورونا

كورونا

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