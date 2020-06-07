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مستشفى قها للعزل لطاقم التمريض: مصر قوية بكم ولن ينسى شعبها عطاءكم

الأحد، 07 يونيو 2020 04:25 ص
مستشفى قها للعزل لطاقم التمريض: مصر قوية بكم ولن ينسى شعبها عطاءكم فريق التمريض بالمستشفى
القليوبية إبراهيم سالم

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قدمت مستشفى الحجر الصحي بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الشكر لطاقم التمريض الموجود بالفريق السادس الذى يؤدى دوره بالخطوط الأولى، قائلة "مصر تحتاج لكل ذرة عرق ومجهود.. تحتاج لجهود الأبطال وعزيمة الشجعان".

وأضافت مستشفى الحجر الصحي بقها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "مصر قوية بكم ولن ينسى شعبها عطاءكم، تمريض قها الأبطال مازالوا يسطرون ملاحم الفخر والوفاء، بلال أحمد، وإبراهيم السيد، وحسيني جمال، شكرا لأنكم جزء من حكاية جميلة سنحكيها للأجيال القادمة".

فيما أعلن مستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحويل 14 حالة إصابة بالفيروس من المستشفى للمدن الجامعية، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم، تمهيدا لاستقبال حالات إصابة جديدة بالمستشفى.

وأكدت الدكتورة أسماء عربي مدير الفريق الطبي السادس، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه بتحويل 14 حالة جدد اليوم السبت، للمدن الجامعية لاستقرار حالتهم ارتفع إجمالى أعداد المحولين للمدن الجامعية  228 حالة حتى الآن.

وأشارت، إلى أن المستشفى شهدت تعافى وخروج 249 حالة حتى اليوم، حيث إن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

طاقم التمريض بالمستشفى
طاقم التمريض بالمستشفى

 

مستشفى الحجر الصحي بقها
مستشفى الحجر الصحي بقها

 


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