مستشفى الأقصر العام تشهد ثانى ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأحد، ثانى حالة ولادة لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله اليوم الأحد السابع من يونيو ولادة ثانى طفل لأم مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية، والطفل بحالة جيدة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، أنه تم بحمد الله اليوم الأحد، إجراء ثانى حالة ولادة بمستشفى الأقصر العام عقب تحويلها لمستشفى عزل والتي تواجدت بالمستشفي بمدار الأيام الماضيه أثناء تلقيها العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موجهاً الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين أجروا العملية وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة.

وفى نفس السياق تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن قيام إدارة مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بناءًا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوى بالأقصر تأمينًا لهم ولصحتهم، وذلك بعد قرار تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى فرز وعزل لحالات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم فى غضون 24 ساعة فتح ممر ثانى لمرضى الكلى لاستخدام مصعد كهربائى إضافة للسلم الخارجى، كما تقرر تأمين المستشفى بقوة شرطية كاملة، حرصًا على سلامة المرضى وتأمينًا للطاقم الطبى ومرضى الكورونا بالمستشفى، وأيضًا لمنع المرافقين من الدخول إلى المستشفى منعًا لتفشى العدوي.



ثانى ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا



جانب من الولادة بمستشفى الأقصر العام