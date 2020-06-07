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مستشفى الأقصر العام تجرى جلسة غسيل كلوى لشاب مصاب بكورونا وفشل وظائف الكلى

الأحد، 07 يونيو 2020 01:13 م
مستشفى الأقصر العام تجرى جلسة غسيل كلوى لشاب مصاب بكورونا وفشل وظائف الكلى مستشفى الأقصر العام - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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استمراراً لسلة الدعم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمستشفيات الأقصر، نجح أطباء مستشفى الأقصر العام بعد تحويلها للعزل الصحى لمصابى كورونا، فى إنقاذ شاب يبلغ من العمر 35 سنة مصابا بالوباء القاتل من الموت، وتم عمل جلسة غسيل كلوى له داخل المستشفى، ويجرى تقديم الرعاية الصحية له حالياً بصورة طبيعية.

وفى هذا الصدد، تمكن رجال مستشفى الأقصر العام، فى إنقاذ شاب مصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 35 سنة، والذى تبين أنه يعانى من فشل فى وظائف الكلى، وتم على الفور التدخل تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، وأجرى أطباء المستشفى جلسة غسيل كلوى للشاب وإنقاذ حياته، ويخضع الشاب حالياً للرعاية الكاملة داخل المستشفى بمعرفة فريق العزل بصورة طبيعية.

وكان قد شهد مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأحد، ثانى حالة ولادة لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله اليوم ولادة ثانى طفل لأم مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية، والطفل بحالة جيدة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، إنه تم بحمد الله اليوم الأحد، إجراء ثانى حالة ولادة بمستشفى الأقصر العام عقب تحويلها لمستشفى عزل والتي تواجدت بالمستشفي بمدار الأيام الماضيه أثناء تلقيها العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موجهاً الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين أجروا العملية وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة.

 


الاقصر

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انقاذ شاب بمستشفى العزل بالاقصر

اخبار المحافظات

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