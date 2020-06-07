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مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى ولادة لأول توأم بمستشفيات العزل بالأقصر

الأحد، 07 يونيو 2020 12:18 م
مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى ولادة لأول توأم بمستشفيات العزل بالأقصر ولادة بمستشفى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجحت مستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، فى إجراء عملية ولادة جديدة بالمستشفى لسيدة من مدينة إسنا، حيث أجريت لها عملية ولادة قيصرية وأنجبت أول توأم فى مستشفيات العزل الصحى بمحافظة الأقصر، وخرجت الأم والطفلين بحالة صحية جيدة للغاية.

وفى هذا الصدد أعلنت مستشفى إسنا للحجر الصحى، عن ولادة أول توأم بداخل المستشفى صباح اليوم الأحد، حيث أن المستشفى إستقبلت سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى كانت حامل فى الشهور الأخيرة، وتم إجراء عملية قيصرية لها اليوم وأنجبت أول توأم داخل المستشفى، على أيدى فريق العزل الصحى بالمستشفى بنجاح كبير، وإحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بولادة أول توأم وعمت الفرحة كافة أرجاء المستشفى.

وكانت قد أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، أن مستشفى إسنا للحجر الصحى نجحت، أمس السبت، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وإشراف طبي لكل من الدكتور شريف موسي والدكتور أمير عدنان، فى إخراج عدد 23 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفى العزل الصحي بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والذين جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه من بين الحالات المتعافية 3 حالات كانوا في حالة حرجة في العناية المركزة وحالتان لمسنين تجاوز أعمارهم ما بين السبعين والثمانين عاماً، حيث تقدمت إدارة مستشفي اسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة لجميع المتعافين وتقديم كامل الدعم النفسي لهم.

 


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