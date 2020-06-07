اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 08:38 م
خالد صلاح
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مستشار النمسا: 3 تدابير جديدة لعلاج التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 07:54 م
مستشار النمسا: 3 تدابير جديدة لعلاج التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا المستشار النمساوى سباستيان كورتس
أ ش أ

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أعلن المستشار النمساوى سباستيان كورتس عن اتخاذ الحكومة 3 مجموعات من التدابير الجديدة لعلاج تداعيات جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية على البلاد .
وقال كورتس فى تصريحات له ،اليوم الأحد، إن التدابير تشمل عمليات الإنقاذ للقطاعات المتضررة بشكل خاص وإغاثة العمال وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر .
وأشار المستشار النمساوي إلى أن البلاد تسير بالفعل على الطريق الصحيح ، لافتا إلى أنه "يجب أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة".
وأوضح كورتس أنه سيتم الانتهاء من هذا الإجراءات خلال أسابيع قليلة مع اعطاء أولوية لتقليل الأعباء الضريبية لافتا إلى التركيز بشكل عام على كيفية تخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الهائل لوباء كورونا .


النمسا

سباستيان كورتس

كورونا

كورونا فى النمسا

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