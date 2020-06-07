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مستشار الرئيس للشئون الصحية: فقدان الشم والتذوق ليس عرضا أساسيا لكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 10:29 م
مستشار الرئيس للشئون الصحية: فقدان الشم والتذوق ليس عرضا أساسيا لكورونا محمد عوض تاج الدين
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن نسبة 85% من المصابين بفيروس كورونا تكون الأعراض بسيطة ويتم شفاؤهم بعد فترة قليلة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب الأمراض المزمنة من الممكن علاجهم ببعض الأدوية ونسبة 5% فقط هى التى تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعى، وتلك النسبة هى التى يحدث منها حالات الوفاة، مشيرا إلى أن فقد حاسة الشم والتذوق ليس عرضا أساسيا من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، قائلا إن زيادة الأعداد قد تحدث فى فترة شهر رمضان وفترات العيد، مؤكدا أنه جرت زيادة عدد أماكن العزل فى المستشفيات الحكومية والجامعية، مشيرا إلى أن عدد الخدمات التى تقدمها المستشفيات الخاصة أقل بكثير مما تقدمه المستشفيات الحكومية. وواصل تاج الدين أنه رغم زيادة الأعداد فما زال التصاعد أفقيا وليس رأسيا.

من جانب آخر قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه جرى نشر بحث إحصائى غير مدقق فى مجلة بريطانية عن عقار هيدروكسى كلوروكين، وحققنا النتائج بعد أن أجرينا تجارب على 15 ألف مريض وأعطى نتائج إيجابية، ولذلك لم يرفع من بروتوكول العلاج.

وأضاف: "نحن نراقب الموقف ونتابع الحالات واستخدامات الدواء، وأول لقاح أثبتت التجارب فاعليته من الممكن أن يكون فى الأسواق فى شهر سبتمبر، وإحدى الشركات ولها فرع فى مصر قالت إنها ستنتج كمية من العلاج فى سبتمبر وفى 2021 ستنتج 2 مليار جرعة".


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