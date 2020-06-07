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مساعد وزير الصحة: هناك أبحاث علمية تكشف 20% ينقلون العدوى بكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:52 م
مساعد وزير الصحة: هناك أبحاث علمية تكشف 20% ينقلون العدوى بكورونا وزارة الصحة
كتب محمود حسين

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قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن هناك أبحاث علمية تحدثت عن أن ارتفاع درجة حرارة الجو قد تضعف من عملية انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذه الأبحاث لم تصل إلى مرحلة الطب المبنى على الدليل، وأن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد أو تنفى نتائج هذه الأبحاث، حتى الآن.
 
وأوضح مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أيضا أبحاث أكدت أن 20% من المصابين بكورونا، لديهم القدرة على نقل العدوى بشدة، بينما 80% من المصابين بالفيروس أقل قدرة على نقل العدوى للغير.
 
وكان الدكتور محمد حسان قد أكد، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى الذى عقدت اليوم الأحد، أن ظهور النتيجة إيجابية بعد 10 أيام تعافى لا يعنى وجود الفيروس ولكن يعنى أن هناك عينة ميتة من الفيروس، وبالتالى البرتوكول الآن هو من يتعافى لمدة 10 أيام بدون أعراض يخرج من مستشفى العزل دون الحاجة لإجراء تحليل pcr.
 
وأشار حسان، إلى أن نسبة الخروج من المستشفى لمصابى كورونا تصل نحو 50%، وسيتم تخصيص مستشفى عزل جديد بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، نتيجة الوقت الطويل التى تحتاجه الحالات للتعافى وهو ما يسبب ضغط على المستشفيات حيث وصلت نسبة الخروج من المستشفى لنحو 10%.
 

مجلس النواب

البرلمان

وزير الصحة

ابحاث علمية

منظمة الصحخة العالمية

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