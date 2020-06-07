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مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق

الأحد، 07 يونيو 2020 10:41 ص
مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق المهندس علاء عبد العزيز - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، ومرافقوه خلال الجولة، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الإسعاف ومدخل السويس (2)، والأعمال الجارية بمحورى أحمد عرابى وجمال عبدالناصر، والمدخل المستحدث بمشروع "سكن مصر " بالمدينة.

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بسير خطة العمل والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملين بمواقع المشروعات المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم تكثيف فرق العمل بوحدة الإسعاف ومدخل السويس(2) لتتناسب مع الأعمال المستهدفة، حيث من المقرر الانتهاء من المشروعين خلال الشهر الجاري، وتشمل الأعمال تجديد المكاتب الإدارية وغرف الكشف والمبيت ودورات المياه والواجهات وساحات إنتظار سيارات الإسعاف ولافتة توضيحية مضيئة بالإضافة إلى تنسيق الموقع حول المقر من أرصفة وأعمدة إنارة وزراعة مع إستحداث طرق مداخل ومخارج طوارىء لسرعة التعامل مع البلاغات الواردة لوحدة الإسعاف، بجانب رفع كفاءة تنسيق موقع مدخل السويس (2) الواقع به الوحدة لتكتمل الصورة الجمالية لأحد مداخل مدينة الشروق الهامة.

وأشار المهندس عبد الرءوف الغيطى إلى أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور أحمد عرابى بالاتجاه من السويس (3) حتى طريق الحرية، والانتهاء من طبقة الأسفلت النهائية بالحارات الرئيسية بمحور جمال عبدالناصر، والعمل حالياً فى حارة الخدمة أمام منطقة المستقبل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استحداث مدخل " سكن مصر " ليضيف الخصوصية لساكنى المشروع مستقبلاً،  حيث تم ضبط المناسيب وتشكيل الطرق والأرصفة، كما تم التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء فى أسرع وقت وعلى الوجه الأمثل نظراً لأهمية تلك المشروعات.

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وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

جهاز مدينه الشروق

مشروع سكن مصر

فيروس كورونا

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