مساعدة ترامب تعتذر لترويجها فيديو مواطن أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى

اعتذرت واحدة كبار مستشارى حملة الرئيس ترامب، بعد أن روجت وأشادت فى تغريده برجل استخدم منشار كهربائى بشكل عنصرى لتهديد المتظاهرين المشاركين فى الاحتجاجات العارمة التى تفشت فى المدن الأمريكية تنديدًا بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، على يد أفراد الشرطة فى مينيابوليس.

وقالت مرسيدس شلاب، فى بيان قدم لشبكة "فوكس نيوز"، "لقد قمت بإعادة تغريد الفيديو بدون مشاهدة الفيديو بالكامل وأعتذر بشدة.. لقد حذفت التغريدة.. لم أعمل عن عمد على الترويج لاستخدام هذه الكلمة.. كان القصد أن هؤلاء المتظاهرين أرادوا استدعاء رجال الشرطة من أجل سلامتهم على الرغم من رغبتهم فى الدفاع عن رجال الشرطة".

نشر مقطع الفيديو هذا فى الأصل يوم الجمعة، ويظهر رجلًا يرتدى قميصًا أحمر اللون وقبعة داكنة أثناء اقترابه من المتظاهرين بمنشاره الكهربائى، وهددهم بقوله: "تحرك.. اذهب إلى المنزل"، وكان الرجل يسمع وهو يصرخ، وبينما كان يقترب من الناس أمام أحد المتاجر، قال لهم: "لا تدع هؤلاء يخدعونك!".

يبدو أن إدسون جريم من ألين، فى تكساس، نشر مقطع الفيديو الأصلى، لكن شلاب، أعادت نشره من حساب يسمى "LATINO TOWNHALL"، وقالت فى تغريدتها: "هذه هى الطريقة للقيام بذلك"، وبقيت تغريده شلاب حتى مساء السبت، ولكن تمت إزالتها فى نهاية المطاف.

A man with a chainsaw appeared at a demonstration in Texas; In which he told people to 'go home' pic.twitter.com/G6V0RH5p5u