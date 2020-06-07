اليوم السابع
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مساعدة ترامب تعتذر لترويجها فيديو مواطن أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى

الأحد، 07 يونيو 2020 12:52 م
مساعدة ترامب تعتذر لترويجها فيديو مواطن أمريكى يهدد المتظاهرين بمنشار كهربائى مرسيدس شلاب مساعدة ترامب
كتب محمد رضا

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اعتذرت واحدة  كبار مستشارى حملة الرئيس ترامب، بعد أن روجت وأشادت فى تغريده برجل استخدم منشار كهربائى بشكل عنصرى لتهديد المتظاهرين المشاركين فى الاحتجاجات العارمة التى تفشت فى المدن الأمريكية تنديدًا بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، على يد أفراد الشرطة فى مينيابوليس.

 

وقالت مرسيدس شلاب، فى بيان قدم لشبكة "فوكس نيوز"، "لقد قمت بإعادة تغريد الفيديو بدون مشاهدة الفيديو بالكامل وأعتذر بشدة.. لقد حذفت التغريدة.. لم أعمل عن عمد على الترويج لاستخدام هذه الكلمة.. كان القصد أن هؤلاء المتظاهرين أرادوا استدعاء رجال الشرطة من أجل سلامتهم على الرغم من رغبتهم فى الدفاع عن رجال الشرطة".

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نشر مقطع الفيديو هذا فى الأصل يوم الجمعة، ويظهر رجلًا يرتدى قميصًا أحمر اللون وقبعة داكنة أثناء اقترابه من المتظاهرين بمنشاره الكهربائى، وهددهم بقوله: "تحرك.. اذهب إلى المنزل"، وكان الرجل يسمع وهو يصرخ، وبينما كان يقترب من الناس أمام أحد المتاجر، قال لهم: "لا تدع هؤلاء يخدعونك!".

 

يبدو أن إدسون جريم من ألين، فى تكساس، نشر مقطع الفيديو الأصلى، لكن شلاب، أعادت نشره من حساب يسمى "LATINO TOWNHALL"، وقالت فى تغريدتها: "هذه هى الطريقة للقيام بذلك"، وبقيت تغريده شلاب حتى مساء السبت، ولكن تمت إزالتها فى نهاية المطاف.

 

 

أفادت Politico أنها بعد أن اتصلت بـ"شلاب"، قامت بإعادة تغريد منشور آخر بنسخة من الفيديو الذى كتم الصوت، ويبدو أن تلك التغريدة قد تم حذفها، ولم ترد شلاب على الفور على طلب "فوكس نيوز" للتعليق.

 

تعتبر شلاب، شخصية بارزة فى الحركة المحافظة حيث يعمل زوجها مات كرئيس للمنظمة التى تنظم مؤتمر العمل السياسى المحافظ (CPAC) كل عام، وقد عملت سابقًا كمديرة للاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض، ولكنها غادرت فى عام 2019 للعمل فى حملة إعادة انتخاب الرئيس.

 


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مرسيدس شلاب

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جورج فلويد

الاحتجاجات الامريكية

المظاهرات الامريكية

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