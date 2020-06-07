مرور المنوفية: سحب 534 رخصة قيادة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات

المنوفية محمود شاكر

صرح العميد مصطفى إبراهيم مدير مرور المنوفية عن سحب 64 رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك علي مدار يومين بكافة الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 534 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس .

وذلك فى إطار المتابعة اليومية لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار إتخاذ الإجراءات الوقائية ، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإلتزام الركاب والسائقين بإرتداء الكمامة الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

و وجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، مناشداً جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس حفاظاً على سلامتهم .