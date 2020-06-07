اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مرور المنوفية: سحب 534 رخصة قيادة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات

الأحد، 07 يونيو 2020 12:17 م
مرور المنوفية: سحب 534 رخصة قيادة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات سحب رخص - ارشيفية
المنوفية محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح العميد مصطفى إبراهيم مدير مرور المنوفية عن سحب 64 رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك علي مدار يومين بكافة الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 534  مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس .

وذلك فى إطار المتابعة اليومية لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار إتخاذ الإجراءات الوقائية ، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإلتزام الركاب والسائقين بإرتداء الكمامة الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

و وجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، مناشداً جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس حفاظاً على سلامتهم .

 

 

 


مرور المنوفيه

سحب رخص

مخالفات

كمامه طبيه

أخبار مصرية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة