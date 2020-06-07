مرصد الأزهر: مقتل زعيم "القاعدة" فى بلاد المغرب ضربة موجعة للتنظيم

كتب لؤى على

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب ضربة موجعة من شأنها أن تعمل على اضطراب التنظيم من الداخل وزعزعة استقراره، مشيرًا إلى أن تتبُّع زعماء الإرهاب فى العالم من الخطوات المهمَّة في طريق القضاء على الإرهاب.

وأعلنت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال، المكنَّى بأبي مصعب عبد الودود، في عملية عسكرية للجيش الفرنسي الأربعاء الماضي بشمال مالى.

وقالت «بارلي» في تغريدة على «تويتير»: «قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال، وعددًا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي»، مضيفة أن القوات الفرنسية سدَّدت ضربات قاصمة للجماعات الإرهابية وستواصل عملياتها بالتعاون مع شركاء فرنسا في منطقة الساحل.