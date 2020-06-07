اليوم السابع
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مرتزقة أردوغان يحرقون الأحياء والموتى فى ترهونة الليبية..فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 06:03 م
مرتزقة أردوغان يحرقون الأحياء والموتى فى ترهونة الليبية..فيديو أردوغان

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إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، وعندما تستعين بالمرتزقة وقطاع الطرق لقتال أبناء شعبك فلا تعتقد أن هذا سيجعل منهم أبطالا، بل يشيب الإنسان على ما شب عليه، هذا هو حال المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال إلى جانب مليشيات الوفاق في ليبيا.

ووفقا لما ورد بصحيفة العين الإخبارية الإماراتية، فالمرتزقة الذين عاثوا في الأرض فسادا بعد السيطرة على مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، لم يسلم من شرهم حتى الموتى، بل قاموا بإحراق مقابر شهداء الجيش الليبي بالمدينة، في خطوة تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي لدى هؤلاء المأجورين.

المليشيات قامت أيضا بقصف محطة كهرباء، ما نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات الأرضية والإنترنت، وأضرمت النيران في مزارع الزيتون الأبيض النادر، والذي تشتهر به ترهونة عالميا.

واعتدت المليشيات على عدد من المنازل والمحال التجارية، واقتحمت منتزه (الشرشارة) وسرقت أنواعا نادرة من الغزلان وذبحتها وسط المدينة، أثناء إعلان فايز السراج من إسطنبول دخول ترهونة.


ترهونه

ليبيا

اردوغان

تركيا

الرئيس التركى

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