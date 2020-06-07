مدينة برتغالية تنتج كمامات لمكافحة كورونا وتلبية حاجة سكانها الفقراء مجانا

كتب محمد شعلان

بدأت مدينة كاشكايش الساحلية في البرتغال وهو منتجع للأثرياء يقع على شاطئ البحر قرب لشبونة، إنتاج أقنعة واقية خاصة به لمكافحة فيروس كورونا المستجد لتلبية حاجة سكانه البالغ عددهم حوالى 214 ألف نسمة، وقد اشترت البلدية آلتين من الصين لتصنيع حوالي 5 ملايين قناع للسكان للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو للعمل داخل مصنع تصنيع الكمامات في بلدة كاشكايش.

📹 بدأ كاسكايس وهو منتجع للأثرياء يقع على شاطئ البحر قرب لشبونة، إنتاج أقنعة واقية خاصة به لمكافحة فيروس #كورونا المستجد لتلبية حاجة سكانه البالغ عددهم حوالى 214 ألف نسمة.#فرانس_برس pic.twitter.com/roE8eD9Q38 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 6, 2020

وقال كارلوس كاريراس رئيس البلدية، سنوفر الاقنعة بسعر في متناول الجميع وهو 25 سنتا للقناع، لافتا إلى أنه بالنسبة للسكان الأكثر فقرا ستكون هذه الأقنعة مجانية كما أنها ستكون مجانية أيضا لمستخدمي وسائل النقل العام في الحافلات والقطارات كمبادرة من المدينة للحد من إصابات فيروس كورونا.



خط سير انتاج الكمامات

وكان قد قال وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، إن أبواب البرتغال مفتوحة أمام السائحين لتكون من بين أوائل الدول الأوروبية التي ترحب بعودة السائحين القادمين من الدول الأخرى في القارة، وقال سانتوس سيلفا لصحيفة أوبسرفادور "مرحبا بالسائحين في البرتغال" مشيرا إلى أن بعض الفحوص الطبية سيتم إجراؤها في المطارات لكن لن يكون هناك حجر صحي إجباري للقادمين.

وتخفف البرتغال، ببطء قيود العزل العام السارية منذ منتصف مارس، حيث تضررت البرتغال أقل من جارتها إسبانيا، أو إيطاليا، وهما الدولتان اللتان تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد في الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، رصدت الكاميرات الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أثناء التسوق في متجر يرتدي قناعاً للوجه، ويحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وقف في الطابور في متجر في بلدية كاسكايس قرب العاصمة لشبونة، والتي انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي وصفته بـ"الرئيس الأكثر استرخاء في العالم".