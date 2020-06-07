اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدينة برتغالية تنتج كمامات لمكافحة كورونا وتلبية حاجة سكانها الفقراء مجانا

الأحد، 07 يونيو 2020 06:06 م
مدينة برتغالية تنتج كمامات لمكافحة كورونا وتلبية حاجة سكانها الفقراء مجانا خط سير انتاج الكمامات
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مدينة كاشكايش الساحلية في البرتغال وهو منتجع للأثرياء يقع على شاطئ البحر قرب لشبونة، إنتاج أقنعة واقية خاصة به لمكافحة فيروس كورونا المستجد لتلبية حاجة سكانه البالغ عددهم حوالى 214 ألف نسمة، وقد اشترت البلدية آلتين من الصين لتصنيع حوالي 5 ملايين قناع للسكان للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو للعمل داخل مصنع تصنيع الكمامات في بلدة كاشكايش.

وقال كارلوس كاريراس رئيس البلدية، سنوفر الاقنعة بسعر في متناول الجميع وهو 25 سنتا للقناع، لافتا إلى أنه بالنسبة للسكان الأكثر فقرا ستكون هذه الأقنعة مجانية كما أنها ستكون مجانية أيضا لمستخدمي وسائل النقل العام في الحافلات والقطارات كمبادرة من المدينة للحد من إصابات فيروس كورونا.

خط سير انتاج الكمامات
خط سير انتاج الكمامات

 

وكان قد قال وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، إن أبواب البرتغال مفتوحة أمام السائحين لتكون من بين أوائل الدول الأوروبية التي ترحب بعودة السائحين القادمين من الدول الأخرى في القارة، وقال سانتوس سيلفا لصحيفة أوبسرفادور "مرحبا بالسائحين في البرتغال" مشيرا إلى أن بعض الفحوص الطبية سيتم إجراؤها في المطارات لكن لن يكون هناك حجر صحي إجباري للقادمين.

 

وتخفف البرتغال، ببطء قيود العزل العام السارية منذ منتصف مارس، حيث تضررت البرتغال أقل من جارتها إسبانيا، أو إيطاليا، وهما الدولتان اللتان تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد في الشهر المقبل.

 

وفي وقت سابق، رصدت الكاميرات الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أثناء التسوق في متجر يرتدي قناعاً للوجه، ويحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وقف في الطابور في متجر في بلدية كاسكايس قرب العاصمة لشبونة، والتي انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي وصفته بـ"الرئيس الأكثر استرخاء في العالم".


كمامات

البرتغال

لشبونة

مدينة برتغالية

كورونا فى البرتغال

انتاج كمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة