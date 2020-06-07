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مخاوف من تفشي حمى القرم النزفية فى تركيا.. وتحذيرات: ستقتل 3 أضعاف كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:22 م
مخاوف من تفشي حمى القرم النزفية فى تركيا.. وتحذيرات: ستقتل 3 أضعاف كورونا مخاوف فى تركيا حول إنتشار وباء جديد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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شهدت مناطق كثيرة فى تركيا وجود حالات إصابة بفيروس حمى القرم النزفية الذى ظهر فى تركيا مؤخراً والتى تتسبب فيه حشرة القراد، وكانت أكثر المناطق التى شهدت إنتشار الفيروس هى منطقة جوموشهانا وبصفة خاصة بين المزارعين فى وادى كلكيت ومن يعملون فى الإنتاج الزراعى والحيوانى بحسب صحيفة yenicaggazetesi.

 

وأوضح الخبراء أن خطر حمى القرم النزفية يفوق خطر فيروس كورونا، حيث أنه يقتل 3 أضعاف فيروس كورونا، حيث شهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة 556 حالة إصابة توفى منهم 15 شخص.

 

وأوضحت عضو هيئة التدريس واستاذ الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بجامعة جوموشهانا الدكتورة نيلجون أولاتشدمير أن الفترات التى يكون فيها إنتشار فيروس حمى القرم النزفية كثيفاً هى الفترة خلال شهر مايو، ويونيو، ويوليو.


تركيا

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حمى القرم النزفية

تفشي وباء جديد فى تركيا

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