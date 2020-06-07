محافظ قنا: زيادة عدد الوحدات الصحية العاملة بنظام الـ24 ساعة لـ45 وحدة

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بأنه سيتم زيادة عدد الوحدات الصحية التي تعمل بنظام الـ24 ساعة من 24 وحدة الي 45 وحدة صحية بقري المحافظة وذلك من اجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لازمة فيروس كورونا المستجد.
اجتماع محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة
جاء ذلك خلال لقائه بمقر مديرية الصحة بمدينة قنا عدد من الاطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمناقشة الية عودتهم للعمل بوحدات الرعاية الاساسية ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتورة ايناس محمد مدير الرعاية الاساسية بمديرية الصحة .
واوضح الدكتور رمضان الخطيب خلال اللقاء انه سيتم عودة حوالي 90 طبيب من الاطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية داخل المحافظة وخارجها والذين تخطوا مدة 5 سنوات في نيابتهم للعمل بوحدات الرعاية الاساسية بقري المحافظة ، وذلك طبقا للتوجيهات الواردة من وزارة الصحة والسكان وتنفيذا للقانون والتعليمات .
اجتماع محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة
اجتماع محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة
وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على استمرار عمل اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد ، حيث قامت اللجنة بالمرور علي مستشفيات قوص المركزي وحميات نجع حمادي لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الاطباء واطقم التمريض والاداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات.
واوضح كمال شلبى السكرتير العام خلال زيارته لمستشفيات قوص المركزي وحميات نجع حمادي أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة الى التزام المستشفيات باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24ساعة .
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