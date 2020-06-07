محافظ قنا: زيادة عدد الوحدات الصحية العاملة بنظام الـ24 ساعة لـ45 وحدة

قنا- وائل محمد

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بأنه سيتم زيادة عدد الوحدات الصحية التي تعمل بنظام الـ24 ساعة من 24 وحدة الي 45 وحدة صحية بقري المحافظة وذلك من اجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لازمة فيروس كورونا المستجد.



اجتماع محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة

جاء ذلك خلال لقائه بمقر مديرية الصحة بمدينة قنا عدد من الاطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمناقشة الية عودتهم للعمل بوحدات الرعاية الاساسية ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتورة ايناس محمد مدير الرعاية الاساسية بمديرية الصحة .

واوضح الدكتور رمضان الخطيب خلال اللقاء انه سيتم عودة حوالي 90 طبيب من الاطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية داخل المحافظة وخارجها والذين تخطوا مدة 5 سنوات في نيابتهم للعمل بوحدات الرعاية الاساسية بقري المحافظة ، وذلك طبقا للتوجيهات الواردة من وزارة الصحة والسكان وتنفيذا للقانون والتعليمات .



اجتماع محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة

ووجه محافظ قنا تعليماته لوكيل وزارة الصحة توزيع الاطباء علي وحدات الرعاية الاساسية طبقا للاحتياجات الفعلية ومراعاة محل الاقامة للأطباء توفيراً للوقت والجهد ، مقدما الشكر لكافة الاطباء والعاملين بالمجال الصحي علي ما يقدمونه من تضحيات في خدمة المواطن ومواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد .