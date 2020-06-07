محافظ دمياط تصدر حركة تنقلات بالوحدات المحلية

دمياط عبده عبد البارى – معتز الشربينى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم 275 لسنة 2020 يتضمن حركة تنقلات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة وذلك عملاً بمبدأ تبادل الخبرات و رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن وكذلك مواكبة احتياجات المرحلة الحالية، حيث جاء ذلك القرار كالتالى.

أولاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تكليف عبد الخالق عوض فرج نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لشئون القرى

تكليف محمد مكرم الشبراوى نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط قطاع شمال

تكليف روضة منير محمود عبد الكريم للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية قطاع جنوب

ثانياً الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

تكليف فايزة عبد الهادي فودة للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون المدينة

تكليف محمود عبد الرازق مرعى للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى

ثالثاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

تكليف إيمان يوسف الغبارى للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون المدينة

تكليف يحيى الشربينى القناوى للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى

رابعاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

تكليف ياقوت أحمد محمد ورد للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون المدينة

تكليف محمد عبد الموجود البساطى للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى

تكليف أمانى أحمد الألفى إسماعيل للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لشئون البيئة

تكليف عابد محمود حامد رزق للعمل سكرتير للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ

خامساً الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

تكليف هشام المتولى ناصف للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية

تكليف سناء محمد عثمان المناوى للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا

سادساً الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

تكليف وليد محمد عيسى الشهاوى للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لشئون المدينة

تكليف على محمد البيومى للعمل نائب ثانى لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لشئون النظافة والاشغالات وأعمال التجميل

تكليف محروس عبد الهادي للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة رأس البر

تكليف محمد أحمد البحيرى بالإشراف على منطقة الامتداد العمراني برأس البر

سابعاً الوحدة المحلية لمدينة الروضة.

تكليف أحمد العدل المرسى الديب للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة لشئون البيئة

تكليف عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو ليلة للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة

ثامناً الوحدة المحلية لمدينة السرو.

تكليف عصمت محمد الأطرش للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو

تكليف السيد عبد الغنى إسماعيل جوهر للعمل سكرتير للوحدة المحلية لمدينة السرو

تاسعاً الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب.

تكليف حسن البيومى الجميلى للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب

عاشراً الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.

تكليف غاده محسن غنام للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج .

كما نص هذا القرار فى مادته الثانية عودة مهند مأمون عثمان سالم إلى جهة عمله الأصلية.

ووجهت الدكتورة منال عوض الى جميع المكلفين بتلك المهام بالعمل على تكاتف الجهود و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المناطق و تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية.