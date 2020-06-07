اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية

الأحد، 07 يونيو 2020 02:42 م
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" المنفذ لمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجستي.

وتابع محافظ بورسعيد، أداء العاملين بمنظومة النافذه الواحدة المركز اللوجسيتي بعد انتقال أسلوب العمل من الورقي إلى الرقمى.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى بيان له، بما تحقق من تطور ملحوظ فى مستوى الأداء بالمركز اللوجستي ببورسعيد، على النحو الذى يُترجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة التى يُوليها وزير المالية لإنجاح منظومة "النافذة الواحدة"، بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة والتي تساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد عن استمرارر العمل فى مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية .

وأكد اللواء عادل الغضبان، فى بيان له، أن إنشاء الطريق الجديد بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعى لمدينة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جارى العمل حاليًا فى إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقًا لخطة زمنية محددة، موضحًا إلى أهمية هذا الطريق الجديد فى الربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية مما يساهم فى إحداث السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة من وإلى المنطقة الصناعية.

 


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