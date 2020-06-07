اليوم السابع
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محافظ بني سويف: إزالة 1822 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الأحد، 07 يونيو 2020 06:56 م
محافظ بني سويف: إزالة 1822 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة جانب من إزالة التعديات
بنى سويف أيمن لطفى

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت إزالة 1531حالة تعد على الأراضى الزراعية، فيما تمت إزالة 291 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، في حين تم ضبط وإزالة 257 مخالفة بناء ، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،"منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في الخامس والعشرين من مارس الماضي وحتى اليوم الأحد.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.


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