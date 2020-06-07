محافظ الوادى الجديد: رصد فيروس كورونا في 18 منطقة داخل 4 مراكز إدارية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن خريطة مواقع ومناطق الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مشيرًا إلى ارتكازها بـ 18 منطقة في 4 مراكز إدارية بالمحافظة، وقال الزملوط، في بيان صحفي، إن ظهور الحالات الإيجابية في 4 مراكز هي (الخارجة – الداخلة – باريس -بلاط) وذلك في مناطق: "مدينة الخارجة" بمركز الخارجة، " موط – الهنداو – القصر – بدخلو – الراشدة-الشيخ والي-أسمنت – عزب القصر – الموهوب-غرب الموهوب – الجديدة -القلمون " بمركز الداخلة، و"جورمشين 7 " بباريس، ومدينة بلاط وقرية القديمة التابعة لقري أولاد مرزوق وقرية عين عيش بمركز بلاط.

أكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

أضاف الزملوط، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

وكانت قد سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس السبت، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركز الداخلة، وارتفاع حالات الإصابة بالمرض إلى 89 حالة منهم 9حالات وفاة و48حالة تعافي.