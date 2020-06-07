محافظ القليوبية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الاشغالات بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتنسيق مع اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومواقف السيارات العشوائية بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور اللواء سيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية، والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، حيث تم إزالة العديد من الاشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية.

وبدأت الحملة، بازالة المواقف العشوائية بشارع 15 مايو حيث أسفرت الحملة عن عمل 26 محضر أشغال طريق، و115 إزالة فورية، و68 فرش مؤقت، و94 بائع متجول، و13 وصلات مخالفة، 31 تاندة، و16 إعلان مخالف، و7 غرزة شاى.

وتابع المحافظ، الحملة بإزالة الباعة الجائلين وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

وشدد المحافظ، على رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها علي حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه علي أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم علي المخالفين.

استمرار أعمال الحملة



استمرار جهود الحملة



أعمال حملة إزالة الاشغالات



متابعة أعمال الحملة



محافظ القليوبية ومدير الأمن خلال الحملة