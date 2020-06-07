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محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب وشركة استادات

الأحد، 07 يونيو 2020 10:35 م
محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب وشركة استادات محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون
الغربية مصطفى عادل

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وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشركة استادات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومحمد كامل على الدين العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الاستادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية.

أوضح محافظ الغربية، أنه تم التعاقد مع الشركة عن طريق الترخيص بحق الانتفاع للضلع الشرقي لاستاد طنطا الرياضي والمطل علي كورنيش ترعة القاصد، وذلك في إطار حرص الدولة علي تعظيم هذه الأصول ورفع كفاءاتها وتطوير وادارة المنشآت المملوكة لها.

وأشار  الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم توقيع التعاقد مع الشركة للقيام بهذه الأعمال عن طريق الترخيص بحق الانتفاع بكافة ملحقاته ومحتوياته، مشيرا إلي الترخيص بحق الانتفاع للضلع الشرقي لاستاد طنطا الرياضي مقابل 91 مليون و884 ألف جنيه.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن افتتاح سوق طلعت حرب المطور  الأسبوع القادم، والذي يعد الأول من نوعه للباعة الجائلين بالمحلة الكبرى.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، لمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع البحر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح د. عطا، أنه جاري الانتهاء من تجهيز جميع الباكيات بسوق طلعت حرب استعدادا لنقل الباعة الجائلين حول السوق داخل الباكيات المخصصة لهم الأسبوع القادم.

 


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شركه استادات

وزارة الشباب والرياضة

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