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محافظ الغربية يتابع أعمال التطهير بطنطا ويشدد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع

الأحد، 07 يونيو 2020 11:02 م
محافظ الغربية يتابع أعمال التطهير بطنطا ويشدد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع محافظ الغربية يتابع أعمال التطهير بطنطا
الغربية – عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، مساء اليوم، أعمال التطهير بمنطقة الاستاد بطنطا بحضور رئيس حى أول وثان طنطا.

وأكد محافظ الغربية، علي استمرار  حملات التطهير والنظافة بجميع قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية وغير الحكومية ، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ناشد"رحمي" المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس.

من ناحية أخرى كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، في بيان له اليوم، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة.

وتفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بمدينة سمنود، حيث وجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

 


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