محافظ الجيزة: إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة بطاقة 1500 طن يومياً لمصانع تدوير المخلفات

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن البدء فى إعادة تشغيل مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت بعد توقف دام حوالى 20 عام مشيراً أنه تم إحلال وتجديد عدد 2 خط إنتاج السماد المتواجدين بالمصنع .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة بإجمالي طاقة استيعابية 1500 طن يومياً مما يساهم فى التخلص الامن من المخلفات والاستفادة القصوى من مكوناتها مما ينعكس بعائد مادى على المحافظة لافتاً إلى أنه تم التعاون مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال تدوير المخلفات حيث تلتزم الشركة بنقل المخلفات اللازمة للتشغيل من محطة مناولة المريوطية إلى مجمع القمامة بشبرامنت ( مصانع تدوير المخلفات ) للقيام بأعمال التدوير للمخلفات والذى سيساهم إيجابيا فى منظومة النظافة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية لخطوط تشغيل المصنع للتعرف على طريقة فرز القمامة والمخلفات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات وخطوط التشغيل المستخدمة في تدوير المخلفات .

كما تابع المحافظ خطوط سير سيارات النظافة بالمقلب العمومي بشبرامنت وذلك للتأكد من انتظام العمل والتزام السائقين بخطوط السير المحددة لهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية أثناء العمل بالإضافة إلى متابعة حمولات القمامة بالسيارات المترددة على المقلب باعتبار مقلب شبرامنت هو أكبر مقالب القمامة بالمحافظة والذي يخدم كل القطاعات ومحطات المناولة والذي يستقبل يومياً أكثر من 7 آلاف طن مخلفات وقمامة من خلال حوالي 350 نقلة بالسيارات، ما يشكل أهمية كبيرة للمحافظة في إطار الخطة التي تنفذها لإحداث طفرة في مستوي النظافة.

وأكد محافظ الجيزة أن تشغيل مصانع تدوير المخلفات يأتى تماشياً مع سياسة الدولة في تطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة.

وأوضح راشد أن المحافظة قد اتخذت خطوات متقدمة فى ذلك المجال حيث تم أيضا تسليم مصنع تدوير المخلفات بأبورواش لشركة لاتخاذ اللازم نحو تشغيله بطاقة استيعابية 1000 طن يومياً ويتم البدء فى التشغيل خلال شهرين .