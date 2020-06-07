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محافظ الأقصر يكرم السكرتير السابق ويسلم شيكات لعرائس أيتام.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 05:29 م
محافظ الأقصر يكرم السكرتير السابق ويسلم شيكات لعرائس أيتام.. صور محافظ الأقصر يكرم السكرتير السابق
الأقصر - أحمد مرعى

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قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكريم سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافى، وإهدائه درع المحافظة، وذلك  تقديراً لما قدمه خلال فترة عمله بالمحافظة. وأعرب محافظ الأقصر، عن تقديره لجهود اللواء أشرف موافى خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله الجديد سكرتيرا عاما لمحافظة كفر الشيخ. حضر التكريم كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى، وسكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء الدكتور عماد أبو العزايم.

 

وفى نفس السياق، قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتسليم 4 شيكات للعرائس اليتيمات المقبلات على الزواج، بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن عبر المساعدة فى اتمام زفافهن. وأشاد محافظ الأقصر، بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم المساعدات التى من شأنها إدخال الفرحة على الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، متمنيا لهن حياة سعيدة مع أزواجهن.

 

جدير بالذكر أن حركة المحليات بمحافظة كفر الشيخ التى اعتمدها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شهدت نقل أشرف محمد حسنين موافى، من منصب سكرتير عام محافظة الأقصر، إلى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

 

ووجه وزير التنمية المحلية، القيادات الجدد الذين تم تعيينهم وترقيتهم فى حركة المحليات الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فى ازالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

 

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم. كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن حركة تنقلات قيادات الادارة المحلية والتى تضمنت حوالى 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة).

محافظ الأقصر يسلم شيكات لعرائس أيتام (2)
محافظ الأقصر يسلم شيكات لعرائس أيتام
 
محافظ الأقصر يكرم السكرتير السابق
محافظ الأقصر يكرم السكرتير السابق
 
محافظ الأقصر يسلم شيكات لعرائس أيتام (3)
محافظ الأقصر يسلم شيكات لعرائس أيتام
 
محافظ الأقصر يسلم شيكات لعرائس أيتام (1)
محافظ الأقصر يسلم شيكات لعرائس أيتام

الاقصر

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تكريم سكرتير الاقصر السابق

دعم عرائس ايتام بالاقصر

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