اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال النظافة والتطهير بالمراكز والأحياء للوقاية من كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 م
محافظ أسيوط: استمرار أعمال النظافة والتطهير بالمراكز والأحياء للوقاية من كورونا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات التطهير والنظافة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة خاصة خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم ورفع المخلفات والقمامة بالمراكز والأحياء بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخاصة خلال فترة الحظر لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية وغير الحكومية والخاصة بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات خاصة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القرى والوحدات المحلية والقروية بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي التابعة لجهاز النظافة والتجميل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والتزام المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

 

 

 

 


محافظ أسيوط

استمرار أعمال النظافة

تقارير مصرية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

تشريعية مجلس النواب توافق نهائيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة