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محافظة الوادى الجديد تطرح مزايدة علنية لبيع وتأجير محلات بسور حديقة السلام بالخارجة

الأحد، 07 يونيو 2020 04:14 م
محافظة الوادى الجديد تطرح مزايدة علنية لبيع وتأجير محلات بسور حديقة السلام بالخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن ديوان عام محافظة الوادي الجديد عن طرح مزايدة علنية لتأجير عدد (۲) محل تجاري رقم (1 ، 5 ) وبيع المحلات التجارية رقم (۲ ،1 ، 4) الكائنة بسور حديقة السلام وذلك في مزايدة محلية علنية جلسة الأحد الموافق ۲۱ يونيو۲۰۲۰م الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام المحافظة إدارة العقود والمشتريات .

وأكد بيان المحافظة أنه على من يرغب الدخول في المزايدة طلب كراسة الشروط من صندوق الأسكان بالمحافظة نظير سداد مبلغ ۲۹۹ جنيه والتقدم في الموعد المحدد ودفع تأمين ابتدائي وقدره (۳۰۰۰ جنيه كمقابل للتأجير) و في حالة البيع يتم سداد مبلغ ( 000, 100مائه ألف جنيها مصري ) للبيع لكل محل يزاد إلي ۱۰٪  عند رسو المزاد علي آخر سعر يسدد في نفس جلسة المزاد وقبل انتهاء الجلسة عن مدة العقد بالكامل 

وأفاد البيان أنه في حالة عدم السداد يصادر التأمين ويتم الطرح علي حسابه. وتعتبر كراسة الشروط المعلنة والقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ م ولائحة التنفيذية مكملا لهذا الإعلان ويحظر الدخول في المزايدة جميع العاملين المدنيين بالدولة.

وكان محافظ الوادي الجديد، وجه بسرعة الانتهاء من كآفة الأعمال بمشروع إنشاء محلات حديقة السلام والبدء في تنفيذ الدور الثاني، والانتهاء منه قبل أكتوبر القادم، وذلك لطرحها بالمزاد العلني أمام المواطنين .

ووجه محافظ الإقليم، أيضا بتركيب طبقة هيلوكوبتر وإنشاء ممشي أمام المحلات وتخصيص مكان لانتظار السيارات لتحقيق السيولة المرورية وعدم التزاحم، مؤكدًا على أن الهدف من المشروع هو خلق فرص عمل جديدة للشباب أبناء مركز الخارجة.

 

 


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